Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ocak 2024 09:03
Kamu işçisine ek sözleşme ile yine bir zam...

Zaten bizfazla alıyordular. Şimdi uçurum olcak arada. sessiz sessiz oturun cay için.

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Sözlük

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