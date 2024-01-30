Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert



Becayiş istiyor
30 Ocak 2024 09:08
Tsk da subay ve memur eş durumu

Merhaba arkadaşlar eşim subay çevre şehircilik de memur olarak çalışıyorum 1 buçuk sene oldu başlayalı eş durumu yaptım ama hala bi cevap yok buarada kadrolu olarak çalışıyorum eşimin yanıma gelme olasılığı yok dilekçeme cevap bile verilmiyor benim gibi olan var mı aramızda yada ne zaman çıkar yardım edecek birileri var mı

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