Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ocak 2024 09:16
Bugün 12 de seçim beyannamesi var

Ak partinin 12 de seçim beyanamesi var büyükşehir tazminatı konusunu gündeme gelirse orda gelir arkadaslar


civil_eng06
Şef
30 Ocak 2024 10:09

Hiç sanmam. Populist bazı söylemler olur "şu belediyeciliği, bu şehirleri" falan filan.


debug
Genel Müdür
30 Ocak 2024 10:17

bedava çorbayla kek olur


mmr-26
Aday Memur
30 Ocak 2024 10:18

büyükşehir tazminatını belediyeler mi ödeyecekmiş. genel seçim vaadi la o.


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
30 Ocak 2024 10:20
yok vermeyecekler

cetek
Şef
30 Ocak 2024 11:21

Memurdan bir oy beklentileri mi var? Emekliye yeni zam duyurulur en fazla.

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