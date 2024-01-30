Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2024 09:34
Tebligat ve Posta Listesi Yapmak Kimin Vazifesi

Mübaşir mi katip mi?

Değerli arkadaşlar kolay gelsin. Benim artık bu konuda sıtkım sıyrıldı. Elinizde net bir yönetmelik, karar, görüş yazısı vs. var mı? Posta listesini yapmak kimin işi bileniniz varsa, aydınlatırsanız çok sevinirim.

Teşekkürler


MirzaAfşar
Memur
30 Ocak 2024 09:46

Cevabı merak ettiğim için konunun takibinde olacağım.


İsmi Lazım Deil
Şef
30 Ocak 2024 10:17

Google'a kalem yönetmeliği yazıp, içerisinden ctrl+f yapıpı tebligat yazıp aratmak bu kadar zor mu geldi? Nasıl insanları memur yapıyorlar herşey önüne hazır gelsin istiyorlar.

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