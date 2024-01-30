Hakim ve Savcılara YİNE 19.000 TL seyyanen zam verildi.

2014'ten bu yana 3 farklı zamanda seyyanen zam alan hakim ve savcılara bugün Anayasa Mahkemesinde yayımlanan karar ile birlikte 25.000 ek gösterge artışının önü açıldı. Karar Temmuz ayında yürürlüğe girecek. Bu da 19.000 TL seyyanen zam yapıyor. Yani birinci sınıfa ayrılmış bir hakim 4 katip maaşı alacak.

2010'dan beri hiçbir şekilde yan veya ek seyyanen zam alamayan tek meslek grubu Adalet Bakanlığı personelleridir. Adalet bakanı en son bu konuda çalışma falan yok demiştir.