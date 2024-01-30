Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2024 09:53
Hakim ve Savcılara YİNE 19.000 TL seyyanen zam verildi.

2014'ten bu yana 3 farklı zamanda seyyanen zam alan hakim ve savcılara bugün Anayasa Mahkemesinde yayımlanan karar ile birlikte 25.000 ek gösterge artışının önü açıldı. Karar Temmuz ayında yürürlüğe girecek. Bu da 19.000 TL seyyanen zam yapıyor. Yani birinci sınıfa ayrılmış bir hakim 4 katip maaşı alacak.

2010'dan beri hiçbir şekilde yan veya ek seyyanen zam alamayan tek meslek grubu Adalet Bakanlığı personelleridir. Adalet bakanı en son bu konuda çalışma falan yok demiştir.


İsmi Lazım Deil
Şef
30 Ocak 2024 10:12

Kesin bilgi mi. İyi para, asgari ücretten fazla. Emekli olmasınlar diye devlet seyyanen yapmış yine.


dca23
Şef
30 Ocak 2024 10:32

memurlar netin anasayfadaki haberine ya da bu gece yayınlanan resmi gazeteye bakabilirsiniz.


mfurkan31
Aday Memur
30 Ocak 2024 10:48

Ben artık yazmaktan söylemekten bu hisse maruz kalmaktan yoruldum ama tekrar yazayım. Hakim savcı doktor hemşire polis vs. diğer meslek gruplarına verilen zamları, yapılan iyileştirmeleri burada tartışmaya gerek yok.

Adalet Bakanlığı personellerinin sayıca en kalabalık kadrosu zabit katibi olmasına rağmen aynı zamanda en ürkek kadro. İlerde Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürü olurum kimseye bulaşmayım bir kaleme kapağa atarım deyip her şeye susarak, bir iki sendikaya yanlayarak çalışmaya devam eden çok kişi var.(istisnalara lafım yok ). Bu düşüncedeki arkadaşlara söyleyeceğim en iyi ihtimalle %10unuz müdür kadrosu alabilecek bu da çok iyi bir gözle bakılırsa .

Şunun farkında olalım arkadaşlar. Diğer meslekler ileri gitmiyor biz geride kalıyoruz. Kalemlere git, otur herkes şikayetçi ama eylem sıfır. Bu şekilde kabuğunuzda yaşamaya devam eden kabuğunu genişletemeden ölüp gider..

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