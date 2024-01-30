Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


30 Ocak 2024 10:23
Kitten büro personelliğine geçmek

Kite atandıktan 1 yıl sonra 4b büro personelliğine geçebilir miyiz. Aynı kpss puanıyla


mratanamayan
Aday Memur
30 Ocak 2024 10:53

merkezi atamayla olmaz ama açıktan alımlarla olabilir


cileklivotka
Aday Memur
30 Ocak 2024 11:00

Hocam kesin mi yoksa geçilmek istenen kurum mu kabul etmeli?

mratanamayan, 43 dk. önce

merkezi atamayla olmaz ama açıktan alımlarla olabilir

Toplam 2 mesaj

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