08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla olamaz.

08.09.99 sonrası işe girip şu anda 8000-9000-10000 gün primi olanlar var bu insanlar primine bakılmaksızın 15000-16000 gün prim ile 60-65 yaşında emekli olacak bu nasıl bir adalettir böyle buna izin verenler nasıl yatacaklar bu kul hakları ile, bi tarafa 38-43 yaş 5900 gün ile emekli et hatta primin yoksa askerlik,doğum hatta para ise prim satın al borçlan bi tarafa primin şu anda 10000 gün olsa bile çalış,60-65 yaşında 15-16000 gün prim ile emekli ol demek ne kadar adaletsizce bir durumdur böyle, ne diyelim Allahın da vardır bi hesabı,resmen EYT den emekli olanların finansörü yaptı devlet bizi. eski yasadaki gibi kademe dahi getirmedi.