Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


30 Ocak 2024 10:41
08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla olamaz.

08.09.99 sonrası işe girip şu anda 8000-9000-10000 gün primi olanlar var bu insanlar primine bakılmaksızın 15000-16000 gün prim ile 60-65 yaşında emekli olacak bu nasıl bir adalettir böyle buna izin verenler nasıl yatacaklar bu kul hakları ile, bi tarafa 38-43 yaş 5900 gün ile emekli et hatta primin yoksa askerlik,doğum hatta para ise prim satın al borçlan bi tarafa primin şu anda 10000 gün olsa bile çalış,60-65 yaşında 15-16000 gün prim ile emekli ol demek ne kadar adaletsizce bir durumdur böyle, ne diyelim Allahın da vardır bi hesabı,resmen EYT den emekli olanların finansörü yaptı devlet bizi. eski yasadaki gibi kademe dahi getirmedi.

Çok Yazılan Konular

Ücretsiz izinde Eş durumu tayinidestek personeli temizlik Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında çalışan var mı? Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim Yardımımilli saraylar idaresi başkanlığı(destek personeli temizlik)

Sözlük

timur 2 yaşamak için 1 yazı tura atarak hayatina yön veren adam 3 shoria megalitleri 1 hançer 1 sorry 1 aytuğ akdoğan 1 gülfeşan 12 Gini katsayısı 2 erkenden uyumak 1

Son Haberler

4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 49 bin 19 lira olduMTA, metal ve kömür madeni aramalarına hız verecekSendika kararları gereği bir günden fazla nöbet tutmak istemeyen öğretmenler işlem yapılır mı?Brent petrolün varil fiyatı 82,01 dolarÇiçeksepeti'ne rekabet soruşturması açıldı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci