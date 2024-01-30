Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ocak 2024 11:10
çkys düşme süresi

herkese selamlar

ocak 2024 tayininde tercih yaptım

çkys düşme süresi tahminen ne kadardır?

kafamdaki plan 15 şubata kadar düşse 15 martta bağlı bulunduğum birimden ayrılış yapıp maaşımı alıp gitmek.

olası erken düşme durumunda kurumumdan da 15 marttan önce ayrılış yapmış olacağım. maaşlar biraz erkenden hesaplanıyor diye biliyorum. Kredi vs ödemelerim var nasıl olur acaba ayndılatır mısınız?

teşekkürler


darkkinght
Memur
30 Ocak 2024 11:21

hangi statüden geçiş yapacaksınız


Canerbb
30 Ocak 2024 11:22

kurum içi atama

darkkinght, 15 dk. önce

hangi statüden geçiş yapacaksınız


Canerbb
30 Ocak 2024 11:34

15 gün meyil müddetini de kullanmayı düşünüyorum. mesela 1 haftada düştü diyelim 7 şubat en geç 7 martta ayrılış yapmam gerekecek. 15 gün meyil kullanırsam 22 martta diğer kuruma başlangıç yapacam. maaş durumu nasıl oluyo bu gibi durumlarda ne yapmam gerekir?

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