Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


30 Ocak 2024 11:29
EKPSS Yerleştirme Sonuçları

Yerleştirme sonuçlarının açıklanması için kimin keyfini bekliyoruz acaba?

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Sözlük

Gözden ırak olanin gönüldende ırak olması 6 lol 3 sanayi 2 cahil 1 gül 1 En sevdiğiniz mevsim 6 sorry 1 ukala 1 Kendini hiç bir yere ait hissedememek 3 geri vites 6

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