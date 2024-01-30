Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2024 11:35
Özelleştirme kapsamında 4-b sözleşmeli personel hakkı kazanan kişinin atanabileceği kurumlar nelerdi

Arkadaşlar ben 2013te EÜAŞ'a kamu işçisi olarak atanmıştım. İş yerim 2015te özelleşti ve bize devlet tarafından son durum olarak 4-b sözleşmeli personel olarak atanma hakkı verildi. Bu atama kapsamında hangi kurumlara atanabiliriz? Süreç Nasıl ilerler ? Ve siz hangi kurumları önerebilirsiniz? Yardımcı olursanız çok sevinirim

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