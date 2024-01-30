lisans hemşire sıralama

lisans hemsirelikte 11 bin e yakın personel alindi 13 bin daha alinacak toplam da 24 bin e kadar olan sıralama kesin ama istedigi şehire gitmek isteyen universite hastanelerinde ise baslayan bu yaz olan sinava girip istedigi yere gitmek isteyenler olacak bunlari goz önüne alirsak 32 bine kadar sapma olabilir

lisans hemsirelikte 11 bin e yakın personel alindi 13 bin daha alinacak toplam da 24 bin e kadar olan sıralama kesin ama istedigi şehire gitmek isteyen universite hastanelerinde ise baslayan bu yaz olan sinava girip istedigi yere gitmek isteyenler olacak bunlari goz önüne alirsak 32 bine kadar sapma olabilir