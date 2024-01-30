KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


30 Ocak 2024 11:49
lisans hemşire sıralama
lisans hemsirelikte 11 bin e yakın personel alindi 13 bin daha alinacak toplam da 24 bin e kadar olan sıralama kesin ama istedigi şehire gitmek isteyen universite hastanelerinde ise baslayan bu yaz olan sinava girip istedigi yere gitmek isteyenler olacak bunlari goz önüne alirsak 32 bine kadar sapma olabilir

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