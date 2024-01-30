KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Ocak 2024 11:52
Maliye neden düz memur almıyor?

Dikkat ettiyseniz maliye artık düz memur almıyor


mratanamayan
Aday Memur
30 Ocak 2024 12:47

o yoğunlukta kimse 30 bne çalışmaz çünki onun yerine gelir uzmanı alıyor


Tutunamayanlarr
Aday Memur
30 Ocak 2024 13:15

Hocam önceden her merkezi atamada maliye en az üç yüz beş yüz kişi alırdı İİBF den

mratanamayan, 1 saat önce

o yoğunlukta kimse 30 bne çalışmaz çünki onun yerine gelir uzmanı alıyor


turasas2022
Memur
30 Ocak 2024 13:28

düz memurla gelir uzman yardımcılarının yaptığı iş aynı o yüzden guy alıyor yüklü olarak


Tutunamayanlarr
Aday Memur
30 Ocak 2024 13:41

Yani maliye artık b grubu memur yerine A grubu alıyor

turasas2022, 19 dk. önce

düz memurla gelir uzman yardımcılarının yaptığı iş aynı o yüzden guy alıyor yüklü olarak


Tutunamayanlarr
Aday Memur
30 Ocak 2024 13:44

Her ne olursa olsun İİBF b grubu için bir kayıp

Tutunamayanlarr, 6 dk. önce

Yani maliye artık b grubu memur yerine A grubu alıyor

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