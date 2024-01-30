Fazla Mesai Tanımı ve Kapsadıkları

Merhaba, 399 a tabi olarak bir KİT de görev yapmaktayım. Görevim gereği sürekli olarak il dışı görevlerimiz ve fazla çalışmamız söz konusu olmakta. Birkaç husus hakkında sizlere danışmak istiyorum.

İl dışı görevlere gidildiği vakit cumartesi ve pazar mesaileri nasıl düzenlenmeli? Örneğin 1 haftalık görevlerimiz olmakta, cumartesi ve pazar görevin olduğu ilde geçirilmekte. Cumartesi ve pazar günleri için fazla çalışma yazılabilir mi? Yazılırsa kaç saat olmalı? Yolda geçen süreler fazla çalışmaya dahil midir?

Özellikle hafta sonu ve Resmi tatillerde il dışında görevin olduğu ilde işin devamlılığı için hazır bekleyebiliyoruz. Bu şartlarda fazla çalışmaya girmekte mi cumartesi ve pazar günü yapılan il dışı ikametler?

Şimdiden teşekkür ederim.