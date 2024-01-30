Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


30 Ocak 2024 11:54
Fazla Mesai Tanımı ve Kapsadıkları

Merhaba, 399 a tabi olarak bir KİT de görev yapmaktayım. Görevim gereği sürekli olarak il dışı görevlerimiz ve fazla çalışmamız söz konusu olmakta. Birkaç husus hakkında sizlere danışmak istiyorum.

İl dışı görevlere gidildiği vakit cumartesi ve pazar mesaileri nasıl düzenlenmeli? Örneğin 1 haftalık görevlerimiz olmakta, cumartesi ve pazar görevin olduğu ilde geçirilmekte. Cumartesi ve pazar günleri için fazla çalışma yazılabilir mi? Yazılırsa kaç saat olmalı? Yolda geçen süreler fazla çalışmaya dahil midir?

Özellikle hafta sonu ve Resmi tatillerde il dışında görevin olduğu ilde işin devamlılığı için hazır bekleyebiliyoruz. Bu şartlarda fazla çalışmaya girmekte mi cumartesi ve pazar günü yapılan il dışı ikametler?

Şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?Türkiye Şeker Fabrikası ve KİT HakkındaTEİAŞ giyim yardımıKİT Özelleşme SüreciBOTAŞ mülakat ve çalışma koşulları hakkında Kitten büro personelliğine geçmekKİT'ten muhafazaya geçişHizmet Birleştirme HakkındaDHMİ maaşTCDD Maaş promosyon

Sözlük

sorry 1 Dekolteye karışmayan erkek 7 uzaylı olsan dünyayı nasıl istila edersin 3 Bugün olanlar 3 kahve türleri 5 yaşamak için 1 uykusu kaçmak 1 Şair 1 shoria megalitleri 1 çakallı menemeni 5

Son Haberler

Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 73 gündür aranıyorBorsa günün ilk yarısında yükseldiBursa'da kar vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 19 şüpheli yakalandı'6 bin 36 kadın girişimcimize 1,8 milyar liralık finansman sağladık'Depremde 9 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi yaptığı binayı hatırlamıyormuş

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci