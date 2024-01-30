Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ocak 2024 12:02
Yoksulluk sınırı 49 bin oldu !!!

TÜRK-İŞ, ocak ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 15 bin 48 lira, yoksulluk sınırını 49 bin 19 lira olarak hesapladı.

En düşük memur maaşı halen 32-33 binde geziyor.

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