Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ocak 2024 12:11
Ücretsiz izin öncesi yıllık izin

Merhaba ücretsiz izin öncesi yıllık iznimi kullanmak istiyorum zaten sicil de böyle yapmam gerektiğini söyledi 40 gün iznim var 30 gününü toplu alabilirsiniz dediler ve yapan arkadaşım da var ama sorumlum yapamazsın diyor bunun mantığı ne neden parça parça almamı istiyorlar? Açıklama da yok

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