Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ocak 2024 12:18
Sıradanlaştırılan bir meslek Akademisyenlik

Herkes hak ettiğini almak ister. Öğretim üyeleri, doktor ve hakim kadar hatta daha fazla maaş alırken şimdilerde yarısını alabilmektedir. Akademisyenliğin maddi külfetini bilen (bilmeyenler daha fazla pişman) kapasiteli ve zeki gençler üniversitede kalmak istemiyorlar. Bu durum uzun süreçte ülkeye kaybettirecektir. Son zamanlarda akademiye yapılan eleştirilerde de bu gerçeklik unutulmamalıdır.


sessegnon
Aday Memur
30 Ocak 2024 12:22

iyi akademisyen ek işlerle yolunu bulur.


kuyumuzukazıyorlar
Aday Memur
30 Ocak 2024 13:25

her yere üniversite açıp hepsine adamlarını atadılar.. bi ayrılığı vardı, bitti.. ayağa düştü

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