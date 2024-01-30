Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2024 12:29
Kurum içi değişiklik

X Üniversitesi'nde 4b sözleşmeli destek personeli olarak atandım. 2 hafta olucak. İşin fiziksel kısmından ziyade psikolojik ağırlığını kaldıramıyorum. İlk gün nasılsa hala aynı alışma durumu olmuyor. Silahlı özel güvenlik kimliğim ve 73 kpss puanım var. Kurum içinde güvenliğe ya da olursa başka bir yere nasıl geçiş yapabilirim? Böyle bir şey mümkün mü?


E.Kayı Han
Editor
30 Ocak 2024 13:27

Mümkün değil.

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