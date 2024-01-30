Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2024 12:48
Gönüllü şark

2023 yılında şarktan batıya atandım. 2 şark görevimi de yaptım deprem bölgesine gönüllü şark talebinde bulunsam kabul edilir mi acaba deprem bölgesinde personel sıkıntısı var bildiğim kadarıyla ayrıca ne zaman dilekçe yazmam uygun olur yerel seçimlerden önce mi yoksa sonra mı görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim değerli meslektaşlarım

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarPolis emeklileri hakkını istiyorEgm Fetö idari soruşturma50 yaşındaki personelin atama durumu2024 Şubat ayı mazaret atamasıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıKomiser Yardımcılığı (Meslek içi)14 Ekim öncesinde şark görevine başlama26 Nisan açığa alınanlar

Sözlük

yazı tura atarak hayatina yön veren adam 3 cahil 3 vorkuta 1 gülfeşan 13 geri vites 6 sanayi 5 perspektif 1 timur 2 deve kini 3 lol 3

Son Haberler

Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 73 gündür aranıyorBorsa günün ilk yarısında yükseldiBursa'da kar vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 19 şüpheli yakalandı'6 bin 36 kadın girişimcimize 1,8 milyar liralık finansman sağladık'Depremde 9 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi yaptığı binayı hatırlamıyormuş

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci