cezaevi vardiya sistemi 24/72 olsa nasil olur

Ceza ve İnfaz kurumlarımız iş yükünün çok yoğun olduğu kurumların başında geliyor, birde vardiyanın yükü düşünüldüğünde daha fazla. vardiyadaki çalışan arkadaşların çalışma şeklini 12+12 çalışıp 24 istirahat yapıyorlar geceden çıkan arkadaşlar uykusuz ve yorgun şekilde işten çıkıp ailelerine gidiyorlar. yorgun ve uykusuz oldukları için aileleriyle kaliteli bir zaman geçiremiyorlar. ertesi gün ancak dinleniyor tam ailesiyle vakit geçirecek ertesi gün yine iş.

Fazla uzatmadan 12+12 çalışıp 24 istirahat edeceklerine 24 çalışıp 72 istirahat daha iyi olmaz mı hem ailleri ile daha iyi vakit geçirip işe dezaj olmuş şekilde işe gelecekleri için iş verimleride artmaz mı.