Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ocak 2024 14:28
Lisede öğretmenim, sağlığıma zarar verebilecek görev verilmek isteniyor.

Dahiliye muayenesi sonrasında aşağıdaki linkte belirtilen 2. evre teşhisi konuldu.

https://www.medicalpark.com.tr/karaciger-yaglanmasi/hg-2121

Bunun için diyetisyene sevk verildi, diyete uymamam durumunda hastalığın ilerleyeceği söylendi. Öğretmenlik mesleğini etkileyecek bir rahatsızlık değil, eskisi gibi olmasa da günlük yaşantımı sürdürüyorum. Çabuk yorulma ve halsizlik(sabah 7 gibi uykudan kalkarım, akşam saatleri dinlenmem şart oluyor, akşam 11-12 gibi artık uykuya karşı gelemiyorum, uyumam şart yani.)

Diyet dışı beslenme durumunda rahatsızlık artıyor, böyle durumlarda akşam erken saatlerde de kısa da olsa uyumak zorunda kalıyorum.

Norm kadro fazlası ile başka okula tayin oldum ancak geldiğim lise pansiyonlu lise. Önümüzdeki haziran ayında il dışı atama ile pansiyonsuz bir okula tayin alacağım zaten. Ancak geldiğim okulun idaresi, durumumu söylelememe rağmen 24 saat pansiyon nöbeti tutacaksınız diye diretiyor.

Rapor istendiğini de belirteyim. MEB pansiyonlarla ilgili yönetmeliği okudum, burada rapora dair herhangi bir açıklama yok. Görüştüğüm doktor da okul pansiyonlarında nöbet tutamaz şeklinde bir rapor olmadığını, rahatsızlığınla ilgili tanıya yer veren bir belge verilebileceğini söyledi. Bu belgeyle birlikte okula vereceğim dilekçeye rağmen pansiyon görevi verilirse(ilgili idarecinin konuşma biçiminden ve üslubundan iyi niyetli biri olmadığını sezdim, kaba ve emrivaki bir üslubu var.) nasıl bir yol izlemeliyim? Tecrübeli öğretmen arkadaşlarım fikirlerinize ihtiyacım var.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
30 Ocak 2024 15:19

Devletimiz genel olarak bazı mazeretler dolayısıyla kolaylıklar sağlanmasını ister ancak bunun için kurum yöneticisine destek olmaz.

Bir kurumda bir kişi bazı işlerden muaf tutulacaksa onun işleri oradaki diğer kişiye yüklenir.

Eşim nöbetli bir kurumda çalışıyordu. 4 kişiydiler. Birinin engelli raporu vardı, biri hamlie oldu. Geri kalan iki kişiye tüm nöbetler tutturuldu. Eşim bir gün evde bir gün nöbette... Felaket zamanlardı.

Şimdi bizim okulda da 20 yılın üstündeki öğretmenler nöbet tutmak istemiyor. 20 öğretmenden 12 tanesi 20 yılın üstünde. Geri kalan 8 kişiye her gün nöbet yazmamız lazım.

İşin özü devlet aslında kendinden kimseye hak vermiyor, birinden eksiltip ötekine veriyor.


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
30 Ocak 2024 15:39

Sayın hocam geçmiş olsun. Durumu biraz fazla abarttığınızı düşünüyorum lütfen yanlış anlamayın. 24 saatlik nöbet askeri bir nöbet değil sonuçta. Akşam 10 veya 21.30 yat yoklamasını aldıktan sonra tabii olarak istirahat edebilirsiniz. Karaciğer yağlanması için uyumanız değil daha çok hareket ve egzersiz yapmanız önemlidir. Tabi dediğiniz gibi beslenme kontrolü de önemli. İnanın toplumda karaciğer yağlanması olan ve bundan haberi olmayan tonlarca insan var. Bu durumunuz bence de nöbet tutmanıza engel değil kusura bakmayın lütfen. Ayrıca pansıyonda gençlerle masa tenisi gibi aktiviteler yaparak hastalığınızın tedavisi konusunda adım atabilirsiniz. Ez cümle iyi nöbetler kolay gelsin

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