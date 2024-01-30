Lisede öğretmenim, sağlığıma zarar verebilecek görev verilmek isteniyor.

Dahiliye muayenesi sonrasında aşağıdaki linkte belirtilen 2. evre teşhisi konuldu.

https://www.medicalpark.com.tr/karaciger-yaglanmasi/hg-2121

Bunun için diyetisyene sevk verildi, diyete uymamam durumunda hastalığın ilerleyeceği söylendi. Öğretmenlik mesleğini etkileyecek bir rahatsızlık değil, eskisi gibi olmasa da günlük yaşantımı sürdürüyorum. Çabuk yorulma ve halsizlik(sabah 7 gibi uykudan kalkarım, akşam saatleri dinlenmem şart oluyor, akşam 11-12 gibi artık uykuya karşı gelemiyorum, uyumam şart yani.)

Diyet dışı beslenme durumunda rahatsızlık artıyor, böyle durumlarda akşam erken saatlerde de kısa da olsa uyumak zorunda kalıyorum.

Norm kadro fazlası ile başka okula tayin oldum ancak geldiğim lise pansiyonlu lise. Önümüzdeki haziran ayında il dışı atama ile pansiyonsuz bir okula tayin alacağım zaten. Ancak geldiğim okulun idaresi, durumumu söylelememe rağmen 24 saat pansiyon nöbeti tutacaksınız diye diretiyor.

Rapor istendiğini de belirteyim. MEB pansiyonlarla ilgili yönetmeliği okudum, burada rapora dair herhangi bir açıklama yok. Görüştüğüm doktor da okul pansiyonlarında nöbet tutamaz şeklinde bir rapor olmadığını, rahatsızlığınla ilgili tanıya yer veren bir belge verilebileceğini söyledi. Bu belgeyle birlikte okula vereceğim dilekçeye rağmen pansiyon görevi verilirse(ilgili idarecinin konuşma biçiminden ve üslubundan iyi niyetli biri olmadığını sezdim, kaba ve emrivaki bir üslubu var.) nasıl bir yol izlemeliyim? Tecrübeli öğretmen arkadaşlarım fikirlerinize ihtiyacım var.