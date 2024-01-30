Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ocak 2024 14:54
Sağlık Teknikeri Güncel Maaş

Merhabalar. Yeni atanan bir sağlık teknikeri maaşı ne kadar? Ek ödeme ve döner sermaye hastaneden hastaneye değişiyor mu?


sait okumuş
Aday Memur
30 Ocak 2024 15:17
42 44 arası alırlar hepsi dahil
Toplam 1 mesaj

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