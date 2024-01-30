Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ocak 2024 15:07
3+1 kura dışı stratejik personel eş durumu tayini YARDIM

EŞİM STRATEJİK PERSONEL BEN 45A/4B LİYİM 3+1 1YILIMI DOLDURDUM FAKAT OCAK EŞ DURUMU KURASINA BAŞVURMYACAĞIM ÇOCUĞUMUN OKULU SEBEBİ İLE OCAK VE TEMMUZ DIŞINDA EŞ DURUMU İLE TAYİN İSTEME HAKKIM VAR MI? YANİ MAYIS DA MESELA DİLEKÇE VERİP TALEP EDEBİLİR MİYİM TAYİN. EŞİ ASKER OHAKİM SAVCI OLANLARLA AYNI DURUMLARI İÇERİYORUM. BİLGİSİ OLAN VARSA LÜTFEN YARDIM.


Pikachu1
Aday Memur
30 Ocak 2024 15:22

Temmuzdaki kuraya katılırsınız 663/45A sözleşmeli personelin kura dışı eş durumu dilekçesini kabul etmiyorlar

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

3+1 eş durumu ocakta açılır mı?tds maaslarıEvrak teslimi sonrası gitmemekeş durumu açılmışkura saati iller arasıGeç kadroya geçirilmeDoğru/Akıllı Tercih Nedirçkys düşme süresikpss-2023/5 tercih kilavuzu saglik bakanligi zimette dusmeme tekrar tercih vermeÜniversite hastanesinden kadrolu olup bakanlığa geçiş hakkı

Sözlük

yengeç 1 shoria megalitleri 1 Fakirlik anısı olmayan insan 1 yazarlar kardeş olsa 5 33.emre.33 6 Birini tarif ederken tip diye betimlemek 1 Okumanın maddi faydası olmaması 4 İnci Taneleri 4 .den sonrasını dinlemedim/okumadım 1 Küçükken içindeki çocuğun ihtiyar olup,büyüdüğünde icindeki cocu 10

Son Haberler

MSB: Sınırlarda 1 FETÖ, 1'İ DEAŞ mensubu 3 kişi yakalandıÖğrencilerin sosyal sorumluluk düzeyleri artırılacakBahçeli: Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklarBakan Fidan: Montrö'yü harfiyen uygulamayı sürdüreceğizYasa dışı bahisçilere yönelik 'Sibergöz-21' operasyonunda 156 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci