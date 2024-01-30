KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


30 Ocak 2024 15:31
Fizyoterapist il dağılımı

Hangi ilden ne kadar fizyoterapist alınacak bildiklerinizi yazar mısınız?


Kpsbirincisi
Genel Müdür
30 Ocak 2024 15:31

İstanbul. 85

Manisa. 15

Nevşehir. 8

Kayseri. 1

Toplam 1 mesaj

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