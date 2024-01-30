KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


30 Ocak 2024 15:48
Maluliyet Durumu Avukatlık yapmaya Engel Teşkil Eder Mi?
Arkadaşlar merhaba.. Ben emekli polis memuruyum.. Malulen emekliyim.. Sağlık sebepleri.. Merak ettiğim bir konu var.. Malulen emekli olmam avukatlık yapmaya engel teşkil eder mi? Bu sene yeniden sınavlara hazırlanıyorum Arkadaşlar.. Ve hukuk istiyorum.. Aklıma takıldı.. Merak ettim.. Sizce nasıl olur? Bilgisi olan var mı? Teşekkürler..

OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 16:26

yoo bence etmez gibi kendin büroda çalışırsın serbest yani atanmayı düşünmüyorsun herhalde


Maverıck
Şef
30 Ocak 2024 17:37
evet.. Kendim büro açarak çalışmayı düşünüyorum.. Atanmak istemiyorum..
OKYANUSÇİCEĞİ, 1 saat önce

yoo bence etmez gibi kendin büroda çalışırsın serbest yani atanmayı düşünmüyorsun herhalde

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