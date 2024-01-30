Maluliyet Durumu Avukatlık yapmaya Engel Teşkil Eder Mi?

Arkadaşlar merhaba.. Ben emekli polis memuruyum.. Malulen emekliyim.. Sağlık sebepleri.. Merak ettiğim bir konu var.. Malulen emekli olmam avukatlık yapmaya engel teşkil eder mi? Bu sene yeniden sınavlara hazırlanıyorum Arkadaşlar.. Ve hukuk istiyorum.. Aklıma takıldı.. Merak ettim.. Sizce nasıl olur? Bilgisi olan var mı? Teşekkürler..

Arkadaşlar merhaba.. Ben emekli polis memuruyum.. Malulen emekliyim.. Sağlık sebepleri.. Merak ettiğim bir konu var.. Malulen emekli olmam avukatlık yapmaya engel teşkil eder mi? Bu sene yeniden sınavlara hazırlanıyorum Arkadaşlar.. Ve hukuk istiyorum.. Aklıma takıldı.. Merak ettim.. Sizce nasıl olur? Bilgisi olan var mı? Teşekkürler..