Psikatriye Sevk Edilen Personelin Operasyon Tazminatı

doğu batı farketmez operasyon tazminatı alamazsın zaten normal yani. ilden ile değişir malesef net bir karar yok bölge mahkemelerin kararı da emsal teşkil etmiyor zaten.hakkari gibi tm terör veren yerlerde isen 3 de 1 kadarını yatırırlar iyi niyetten çünkü herşey sadece o ile gore değişiyor başta dediğim gibi. ama az terör alan bir yerde isen hiç vermemekte sakınca görmemişlerdir. dediğim gibi verilmemesi normal ama veren yerlerde neden veriyor deyip emsal göstermen birşey ifade etmiyor ama sen gene de gaz verenlere inanip dava açıp avukat vekalet ücreti mahkeme giderlerini ödeyeceğim diyorsan Kolay gelsin.bu arada kazanınca geriye dönük de vermiyorlar diye biliyorum. Ben c dilimli olup hakkari de tm terör vermiyorlar diye dava açan arkadaş kaybetmişti. Sen silahsız iken dava açacaksın allah kolaylık versin

doğu batı farketmez operasyon tazminatı alamazsın zaten normal yani. ilden ile değişir malesef net bir karar yok bölge mahkemelerin kararı da emsal teşkil etmiyor zaten.hakkari gibi tm terör veren yerlerde isen 3 de 1 kadarını yatırırlar iyi niyetten çünkü herşey sadece o ile gore değişiyor başta dediğim gibi. ama az terör alan bir yerde isen hiç vermemekte sakınca görmemişlerdir. dediğim gibi verilmemesi normal ama veren yerlerde neden veriyor deyip emsal göstermen birşey ifade etmiyor ama sen gene de gaz verenlere inanip dava açıp avukat vekalet ücreti mahkeme giderlerini ödeyeceğim diyorsan Kolay gelsin.bu arada kazanınca geriye dönük de vermiyorlar diye biliyorum. Ben c dilimli olup hakkari de tm terör vermiyorlar diye dava açan arkadaş kaybetmişti. Sen silahsız iken dava açacaksın allah kolaylık versin