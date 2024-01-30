Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2024 16:08
Psikatriye Sevk Edilen Personelin Operasyon Tazminatı

Merhaba arkadaşlar. Şark bölgesinde çalışıyorum. Kurumum tarafından psikiyatriye sevk edildim. Sevk edildikten sonra operasyon tazminatım kesildi. Şu an gündüz/gece vardiyalı sistemde çalışıyorum. Ek görev dışında diğer personellerden hiçbir farkım yok. Doğuda çalışan birkaç meslektaşımın, psikatriye sevk edildikten sonraki süreçte operasyon tazminatını almaya devam ettiklerini öğrendim. Konuyla alakalı emin olmak istiyorum. Usule aykırı bir durum varsa eğer hukuki yollara başvuracağım. Siz değerli meslektaşlarımdan nasıl bir yol izlemem gerektiği konusunda bilgi almak istiyorum. Elinde bu konu ile alakalı emsal karar veya Hukuk Müşavirliğinin görüşü olan ve konuyla alakalı bilgisi olanlar cevaplarsa çok sevinirim. Herkese iyi günler.


yorqunadam
Memur
30 Ocak 2024 16:12
psikiyatriye gidenler neden hep kafa zehir gibi çalışıyor?? bi devrem deniz kenarında balıkla konuşurdu onun kadar hakedeni görmedim

Police.
30 Ocak 2024 16:34

Salak mısın oğlum?


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 16:35

saçma ve alakasız yorumlar yapıyor genelde takılma :D


Police.
30 Ocak 2024 16:39

Şurada insan gibi bir şey yazdık. Bir konuyu netleştirip, hak ihlali varsa hak aramak için. Bu hıyar da gelmiş küçücük beyni ile durumu alay konusu yapıyor. Gerçekten mide bulandırıyorlar.

OKYANUSÇİCEĞİ, 1 saat önce

saçma ve alakasız yorumlar yapıyor genelde takılma :D


iyilikiyidir01
Memur
30 Ocak 2024 16:42
doğu batı farketmez operasyon tazminatı alamazsın zaten normal yani. ilden ile değişir malesef net bir karar yok bölge mahkemelerin kararı da emsal teşkil etmiyor zaten.hakkari gibi tm terör veren yerlerde isen 3 de 1 kadarını yatırırlar iyi niyetten çünkü herşey sadece o ile gore değişiyor başta dediğim gibi. ama az terör alan bir yerde isen hiç vermemekte sakınca görmemişlerdir. dediğim gibi verilmemesi normal ama veren yerlerde neden veriyor deyip emsal göstermen birşey ifade etmiyor ama sen gene de gaz verenlere inanip dava açıp avukat vekalet ücreti mahkeme giderlerini ödeyeceğim diyorsan Kolay gelsin.bu arada kazanınca geriye dönük de vermiyorlar diye biliyorum. Ben c dilimli olup hakkari de tm terör vermiyorlar diye dava açan arkadaş kaybetmişti. Sen silahsız iken dava açacaksın allah kolaylık versin

Police.
30 Ocak 2024 16:47

Hak ihlali varsa hukuki olarak başvuru yapmak gaza gelmek mi? Bir gram bilgin yok öngörü ve tahminde bulunuyorsun. Bir bölge aynı durumda olan bir personele tazminat yatırıp, diğer bölgenin yatırmaması mı takdir yetkisi? Bak konuyu açarken ne yazdım. Bilgisi olan diyor. Senin ne kadar bilgin var kardeş?

iyilikiyidir01, 1 saat önce
doğu batı farketmez operasyon tazminatı alamazsın zaten normal yani. ilden ile değişir malesef net bir karar yok bölge mahkemelerin kararı da emsal teşkil etmiyor zaten.hakkari gibi tm terör veren yerlerde isen 3 de 1 kadarını yatırırlar iyi niyetten çünkü herşey sadece o ile gore değişiyor başta dediğim gibi. ama az terör alan bir yerde isen hiç vermemekte sakınca görmemişlerdir. dediğim gibi verilmemesi normal ama veren yerlerde neden veriyor deyip emsal göstermen birşey ifade etmiyor ama sen gene de gaz verenlere inanip dava açıp avukat vekalet ücreti mahkeme giderlerini ödeyeceğim diyorsan Kolay gelsin.bu arada kazanınca geriye dönük de vermiyorlar diye biliyorum. Ben c dilimli olup hakkari de tm terör vermiyorlar diye dava açan arkadaş kaybetmişti. Sen silahsız iken dava açacaksın allah kolaylık versin

iyilikiyidir01
Memur
30 Ocak 2024 16:51
çok gördüm bunları sana diyorum ki alamazsın yatıran ilde değilsin demek ki vermezler kardeş vermezler anladın mı senin normalde gece çalıştırılmaman lazım değil mu sonuçta tedavi sürecinde gözlem kontrolünde görünüyorsun ama yönetmelik diyor ki amir insiyatifine bırakıyor çalışma şeklini değil mu buda öyle birşey daha nasıl anlatayım operasyon tazminatı da böyle birşey anladın mı il verirse alırsın vermezse alamazsın dava açarsan da kaybediyorsun masraftan başka birşey değil sana canlı örnek sunuyorum dava açtı bir sene sürdü alamadı kaybetti ve bu adam c dilimli idi yani silahı belinde iken alamadı:)hala ben mahkemeye gideceğim diyor git git de gör:)
Police., 1 saat önce

Hak ihlali varsa hukuki olarak başvuru yapmak gaza gelmek mi? Bir gram bilgin yok öngörü ve tahminde bulunuyorsun. Bir bölge aynı durumda olan bir personele tazminat yatırıp, diğer bölgenin yatırmaması mı takdir yetkisi? Bak konuyu açarken ne yazdım. Bilgisi olan diyor. Senin ne kadar bilgin var kardeş?


Police.
30 Ocak 2024 16:56

Kardeş senin anlama sorunun mu var? Bak açıklamada ne yazıyor? Emin olmam için açıldı bu konu. Ama sen bilgin olmadan atıp tutuyorsun. Emsal karar yok, yazı yok, yönetmelik maddesi yok elinde. Muhatabım sen değilsin.

iyilikiyidir01, 56 dk. önce
çok gördüm bunları sana diyorum ki alamazsın yatıran ilde değilsin demek ki vermezler kardeş vermezler anladın mı senin normalde gece çalıştırılmaman lazım değil mu sonuçta tedavi sürecinde gözlem kontrolünde görünüyorsun ama yönetmelik diyor ki amir insiyatifine bırakıyor çalışma şeklini değil mu buda öyle birşey daha nasıl anlatayım operasyon tazminatı da böyle birşey anladın mı il verirse alırsın vermezse alamazsın dava açarsan da kaybediyorsun masraftan başka birşey değil sana canlı örnek sunuyorum dava açtı bir sene sürdü alamadı kaybetti ve bu adam c dilimli idi yani silahı belinde iken alamadı:)hala ben mahkemeye gideceğim diyor git git de gör:)
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