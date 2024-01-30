Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2024 16:28
İKM Mazeret tayini

Merhaba arkadaşlar sözleşmeli İKM olarak çalışıyorum. Babamın sağlık sorunlarından dolayı kendi memleketime tayinimi isteyeceğim. Personel kaleminde dilekçemi yazacağım raporlarım var. Fakat geçici görevlendirme mi yazabiliyoruz sadece yoksa naklen atama da talep edebiliyor muyum? Bilgisi olan cevaplarsa sevinirim


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 16:51

sanki tayinin gerçekleşirse meslek değiştirmek durumunda da kalmıcaksın gibi geldi soruyordun ya umarım halledersin sağlık bu


kingAcr03
Aday Memur
30 Ocak 2024 16:52
evet. Sen de olmasan cevap verecek kimse yok sorularıma :)
OKYANUSÇİCEĞİ, 56 dk. önce

sanki tayinin gerçekleşirse meslek değiştirmek durumunda da kalmıcaksın gibi geldi soruyordun ya umarım halledersin sağlık bu


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 16:54

harbiden biraz öyle oluyor :D Umarım çözüme kavuşturursun

kingAcr03, 55 dk. önce
evet. Sen de olmasan cevap verecek kimse yok sorularıma :)

Reamonn42
Aday Memur
30 Ocak 2024 16:55

Sağlıkta genelde naklen atama veriyorlar eğer kabul gördüğü takdirde sende dilekçeni şöyle düzenleyebilirsin naklen atamamı uygun görülmediği takdirde geçiçi görevlendirmemi diyerek isteyebilirsin


kingAcr03
Aday Memur
30 Ocak 2024 16:57
peki memuriyet sürem bunu etkilemez değil mi yeni memur sayılırım
Reamonn42, 52 dk. önce

Sağlıkta genelde naklen atama veriyorlar eğer kabul gördüğü takdirde sende dilekçeni şöyle düzenleyebilirsin naklen atamamı uygun görülmediği takdirde geçiçi görevlendirmemi diyerek isteyebilirsin


kingAcr03
Aday Memur
30 Ocak 2024 17:21
siz ne iş yapıyorsunuz. nerelisiniz
OKYANUSÇİCEĞİ, 56 dk. önce

sanki tayinin gerçekleşirse meslek değiştirmek durumunda da kalmıcaksın gibi geldi soruyordun ya umarım halledersin sağlık bu

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