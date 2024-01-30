KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Ocak 2024 17:21
barkodlu evrakı okutmaya çalıştım açılmadı. evrak doğrulama kodunu girince EBYS evrak bulunmamaktadı

Sorguladığınız bilgilere ait ilgili kurum tarafından EBYS ile oluşturulan evrak bulunmamaktadır.

Sağlık bakanlıgından alınan bu evrak sizce sahte midir açılmıyor ??

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