Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2024 17:22
Devlet memurluğundan çıkarılma

1 yıl 3 ay hapis cezası aldım . Daha önce hagb kararım olduğu için hakim 2 yıl erteleme verdi. O 2 yıl bitti. Ama hala idari mahkemeden ses seda yok. Suçum başkasının kredi kartını kullanma cezası. Şimdi sorum şu. İdari mahkeme beni göreve iade edebilir mi. Öyle bir karar çıkma ihtimali nedir. Yanıt veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim

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