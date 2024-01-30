operasyon tazminatı

bu konu hakkında daha önce de başlıklar açılmıştı fakat tam olarak netlik kazanmadan kayboldu gitti. sorum şu; operasyon tazminatları yazısı tekrardan yürürlüğe kesin olarak girdi mi bununla alakalı ocak ayı operasyon tazminatları yapılmaya başlandı mı yoksa daha önceden de olduğu gibi mağdur olacak mıyız? lütfen sadece bu iş ile ilgili ve bilgili arkadaşlar cevap verirse sevinirim

bu konu hakkında daha önce de başlıklar açılmıştı fakat tam olarak netlik kazanmadan kayboldu gitti. sorum şu; operasyon tazminatları yazısı tekrardan yürürlüğe kesin olarak girdi mi bununla alakalı ocak ayı operasyon tazminatları yapılmaya başlandı mı yoksa daha önceden de olduğu gibi mağdur olacak mıyız? lütfen sadece bu iş ile ilgili ve bilgili arkadaşlar cevap verirse sevinirim