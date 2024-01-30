Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2024 17:38
operasyon tazminatı
bu konu hakkında daha önce de başlıklar açılmıştı fakat tam olarak netlik kazanmadan kayboldu gitti. sorum şu; operasyon tazminatları yazısı tekrardan yürürlüğe kesin olarak girdi mi bununla alakalı ocak ayı operasyon tazminatları yapılmaya başlandı mı yoksa daha önceden de olduğu gibi mağdur olacak mıyız? lütfen sadece bu iş ile ilgili ve bilgili arkadaşlar cevap verirse sevinirim

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