Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2024 17:45
Üniversitede memur mu?, sözleşmeli büro personeli mi?

Üniversiteye memur olarak atandım ama bir bakanlığın sözleşmeli büro personeli alımınada başvurdum. Atandığım yer yaşadığım yere çok uzak bir ilimiz. Sözleşmeli büro personeli olmaya hak kazanmam dahilinde üniversitede memur olarak devam mı edeyim yoksa bakanlıkta sözleşmeli büro personeli olmayı mı tercih edeyim, düşüncelerinizi almak isterim.


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 18:04

başvurduğun yer herhalde kültür ve turizm ?:D Sözleşmeliden sözleşmeliye bekleme süresi var mı yok mu onu öğrenmekte fayda var .


Jüpiter.İo
30 Ocak 2024 18:20

M.e.b

OKYANUSÇİCEĞİ, 2 saat önce

başvurduğun yer herhalde kültür ve turizm ?:D Sözleşmeliden sözleşmeliye bekleme süresi var mı yok mu onu öğrenmekte fayda var .


Dol8311
Memur
30 Ocak 2024 18:37

Sanırım kılavuzu okumadin halihazırda çalışan kamu personeli gelse dahi kadro ataması yapılmaz sayenizde bir kadro *** oldu

Jüpiter.İo, 1 saat önce

M.e.b

Toplam 3 mesaj

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