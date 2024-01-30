Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ocak 2024 17:55
SAĞLIK MESLEK LİSESİ

Biz Ödemiş'te ikamet ediyoruz Birgi de sağlık meslek lisesi var kızımı oraya hemşirelik bölümüne kayıt yaptırmayı düşünüyoruz şunları sormak istiyorum hemşirelik bölümünden mezun olursa lise düzeyinde KPSS ile atanma olasılığı yüksek mi lisans ya da ön lisans okumak isterse ek puan alabiliyor mu


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 18:02

şuan yardımcı olarak mezun olunuyor diye biliyorum onunda ataması zor daha doğrusu kpss ile atanılan yerlerde kadrosu yok diyebiliyorum. Yardımcı olarak değilse kpssden 80 civarı olursa atanıyor genelde son atama puan ve sayılarına bakınız.


sinartky
Aday Memur
30 Ocak 2024 18:44
maalesef kızınız şişeden artık hemşire değil,hemşire yardımcısı olarak çıkıyor. 2017'de lise hemşireliğini kaldırdılar. artık liseden yardımcı olarak çıkabiliyor. kızınızın biraz ders çalışabilecek durumu varsa,düz liseye gönderip üni. destekleye bilirseniz daha iyi olur.

cinar35
Aday Memur
30 Ocak 2024 19:03

Kızınız hemşire yardımcısı olucak sonrasında ise kidemle beraber not: sınavsız hemşire olucak yani hemşirelik meslegini seviyorsada çok rahat atanabilecek meslek sakin kızınızı oradan alıp düz liseye göndermeyin düz lisede ders falan maalesef olmuyor sadece kağıtta dersle var . Eğer ben hemşireliği seviyorum derse dediğim gibi en rahat o atanır not: atanmak kolay değil fakat meslekler arasında en rahat o yolu açık olsun

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