KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


30 Ocak 2024 18:08
ysk atama 2023/2
sonuçlar

atanamayanliseli
30 Ocak 2024 18:09
sonuçlar önceki alımda 15 gün sonra açıklanmıştı bu alımda halen açıklanmadı ne zaman açıklanır?
Toplam 1 mesaj

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