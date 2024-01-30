KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Ocak 2024 18:31
Gsb 5. Grup Tunceli yazanlar buraya

Tunceli yazan arkadaşlar puanlarını yazabilir mi acaba ? Benim puan 85.130. Bu arada mülakat için önerilerinizi paylaşırsanız sevinirim

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