normal statüye atanan engelli

merhabalar 2023 kpss A grubu puanıyla normal statüde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına uzman Yardımcısı olarak atandım yüzde 40 psikiyatrik rahatsızlığımdan dolayı raporum var bu durum işe girmeme bir engel teşkil eder mi lütfen bilgilendirir misiniz

merhabalar 2023 kpss A grubu puanıyla normal statüde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına uzman Yardımcısı olarak atandım yüzde 40 psikiyatrik rahatsızlığımdan dolayı raporum var bu durum işe girmeme bir engel teşkil eder mi lütfen bilgilendirir misiniz