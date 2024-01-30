Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


30 Ocak 2024 18:36
normal statüye atanan engelli
merhabalar 2023 kpss A grubu puanıyla normal statüde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına uzman Yardımcısı olarak atandım yüzde 40 psikiyatrik rahatsızlığımdan dolayı raporum var bu durum işe girmeme bir engel teşkil eder mi lütfen bilgilendirir misiniz

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