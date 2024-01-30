Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ocak 2024 19:11
GSB Gençlik çalışanı

Üniversitede hali hazırda çalışmaktayım Gençlik Spor Bakanlığında gençlik çalışanı olarak sözleşmeli personel ilanına mğhendis grubundan başvuru yaptım. Sözlü mülakata girmeye hak kazandım. Sormak istediğim gençlik çalışanı maaş ve özlük hakları nasıl bilgisi olan varsa bilgi verebilirmi

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