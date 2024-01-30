Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


30 Ocak 2024 19:16
zabita
jandarmaya karşı açılmış güvenlikten soruşturması iptal davam var . zabita da asıl kazandım bu dava onu etkiler mi

Çok Yazılan Konular

Hakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Buro PersoneliAskeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. 2024 Naklen Atama KontenjanlarıSınavsız Unvan DeğişikliğiBoğaziçi Sözleşmeli Memur Hk.Belediyeler arasi farkli bir unvana nakil olunabilir mi? (vhki'den zabita' ya)Muvafakat ile üst ünvana geçişEŞ DURUMUİnceleme başlatılması

Sözlük

Yorgun hissetmek 2 .den sonrasını dinlemedim/okumadım 1 kahve türleri 5 Şair 1 seyahat etmek 1 deve kini 3 aytuğ akdoğan 1 Kendini hiç bir yere ait hissedememek 3 muz 2 Gini katsayısı 2

Son Haberler

YSK, CHP ve Zafer Partisi'nin oy pusulası kura çekimine itirazını reddettiBiden, Ürdün'deki saldırıya nasıl karşılık verileceğini kararlaştırdıİstanbul Havalimanı 15-21 Ocak'ta Avrupa'nın en yoğunu olduBorsa günü yatay seyirle tamamladıBorsa 2024'e hızlı başladı

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci