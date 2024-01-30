Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2024 19:31
Kurum servisleri Hk.
1 Şubat 2024 tarihi itibariyle personel servis hizmeti yapılmayacaktır. Bir sonraki duyuruya kadar herkes kendi imkanları ile kuruma gelecektir diye bir durum söz konusu. Servis şoförlerimizi aradığımızda bilgimiz yok diyorlar. Bu konu hakkında bilgisi olan var mı?

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