Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ocak 2024 19:32
Kaybolan Öğretmen Tekrar Göreve Başlayabilir mi?

12 yıllık memuriyeti bulunan bu yıl öğretmen atanan birisi (aday öğretmen) aniden kayboldu...

Dolayısı ile müstafi durumuna düştü.

Durum şu şekilde bu kişi görme engelli olduğu için kaybolmuş... Okulların açıldığı hafta hastanede bulunmuş... Bu kişiye görevden çekilmiş sayılma durumu iptal ettirilir mi?

Ailesinin kayıp ihbarı mevcut.

Hastane kayıtları mevcut.

Sağlık raporları mevcut...


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
30 Ocak 2024 19:38

Öğretmenlik yapabilecek kadar Zihni işleyen bir insan kaybolmaz. Kaybolsa da çabucak bulunur. Önce soruşturma açılıp değerlendirilmesi lazım.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
30 Ocak 2024 19:42

O işte başka şeyler var :) kaybolmak ne :)


amed34
Aday Memur
30 Ocak 2024 19:43

Görme engelli biri, ormanlık alanda kaybolmuş... Sorumun cevabı yargı değil, yönlendirme...

Sevdim-Seni, 2 saat önce

Öğretmenlik yapabilecek kadar Zihni işleyen bir insan kaybolmaz. Kaybolsa da çabucak bulunur. Önce soruşturma açılıp değerlendirilmesi lazım.


amed34
Aday Memur
30 Ocak 2024 19:45

İçeriği okudun mu? Görme engelli birinden bahsediyoruz...

SorunCevaplayıN, 2 saat önce

O işte başka şeyler var :) kaybolmak ne :)


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
30 Ocak 2024 19:48

Görme engelli olabilir aklı dengesi yerinde ve konusabiliyorsa neden kaybolsun. Birinin kaçırması lazım ya da kasıtlı gitmesi lazım

amed34, 2 saat önce

İçeriği okudun mu? Görme engelli birinden bahsediyoruz...


amed34
Aday Memur
30 Ocak 2024 20:04

Kaybolduğu alan ormanlık alan...

SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Görme engelli olabilir aklı dengesi yerinde ve konusabiliyorsa neden kaybolsun. Birinin kaçırması lazım ya da kasıtlı gitmesi lazım


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
30 Ocak 2024 20:08

Ormana kadar nasıl gitmiş. Biri mi zorlamış. Adlı bir vaka gibi duruyor. Böyle birseyse zaten hak kaybı yasamaz

amed34, 1 saat önce

Kaybolduğu alan ormanlık alan...


llfenerli34ll
Memur
30 Ocak 2024 20:46

Zihin sorunları olan kişi nasıl öğretmenlik yapacak ?

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