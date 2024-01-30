Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


30 Ocak 2024 19:50
Yapikredi promosyon

Arkadaşlar İstanbul belediyesi çalışanı arkadaş yokmu hiç bilgisi olan promosyon haberi balon mu yoksa gerçekmi ya en azından bilgi sahibi olan bir babayiğit cvp verirse sevinirim

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