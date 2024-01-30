Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Ocak 2024 20:11
Eş Durumu
Arkadaşlar merhaba. Bu ocakta eş durumu ile eşimin yanına geldim. Eşim il içi atamada başka yere gittiğinde ben de yazın eş durumu isteyebilir miyim? Yoksa bir yıl kurumda çalışmak zorunda mıyım?

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
30 Ocak 2024 20:12

Gidebilirsin


Salih.manitu
30 Ocak 2024 20:35
Hocam peki bu ikinci dönem sürecini ücretsiz izni ayrılarak geçirsem yine de tayin hakkım olur mu?
SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Gidebilirsin


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
30 Ocak 2024 20:43

Ucretsiz izinle özür grubu tayininde ilgisi yok. Isteyebilirsiniz

Salih.manitu, 47 dk. önce
Hocam peki bu ikinci dönem sürecini ücretsiz izni ayrılarak geçirsem yine de tayin hakkım olur mu?
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