Arkadaşlar merhaba. Bu ocakta eş durumu ile eşimin yanına geldim. Eşim il içi atamada başka yere gittiğinde ben de yazın eş durumu isteyebilir miyim? Yoksa bir yıl kurumda çalışmak zorunda mıyım?

Arkadaşlar merhaba. Bu ocakta eş durumu ile eşimin yanına geldim. Eşim il içi atamada başka yere gittiğinde ben de yazın eş durumu isteyebilir miyim? Yoksa bir yıl kurumda çalışmak zorunda mıyım?