Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Ocak 2024 20:24
Eş durumu

Eşi sağlık bakanlığında çalışan ve bugün açılan eş durumu kurasina katılacak olan jandarma astsubay çavuş var mı

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