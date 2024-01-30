Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ocak 2024 20:30
Büro personeli olarak atanmıştım sağlık bakanlığına TDS olarak atanabilir miyim?

Bu işleri hiç anlamıyorum herkes de farklı bi sey söylüyor 1 sene önce büro personeli olarak atandım bir üniversite hastanesine bu ay tıbbi sekreterlikten mezun oldum önümüzdeki atamada tercih verebilir miyim çakılı kalmak istemiyorum da


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 20:48

bir sene dolduktan sonra başvurabiliyorsun sanırım hakkın olabilir ama yine de araştır kadro da yanmış olmaz belki


berkehan81
Şef
30 Ocak 2024 21:17

Kpss ile saglik yönetimi lisans mezunu olarak mı atandin


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 21:19

zaten öyleyse önlisanstan atanamaz ki bence önlisansıtr

berkehan81, 5 dk. önce

Kpss ile saglik yönetimi lisans mezunu olarak mı atandin

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