Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2024 20:48
Aile Bakanlığı ve Egm eş durumu ataması

MERHABA, BENİM EŞİM DOĞU GÖREVİNİ YAPIYOR DOĞUNUN BİR İLÇESİNDE VE BENDE AİLE BAKANLIĞINDA ÇALIŞIYORUM EŞDURUMUNDAN TAYİNLE GELDİM DOĞUYA. İLÇEDE KURULUŞUMUZ OLMASINA RAĞMEN BENİ İNATLA EŞİMİN GÖREV YAPTIĞI İLÇEYE VERMİYORLAR, EŞİMİN POLİS OLDUĞUNU GÜVENLŞK RİSKİ OLDUĞUNU VE DEPREMZEDE OLDUĞUMUZU BELİRTMEME RAĞMEN VE DİLEKÇE VERMEME RAĞMEN KENDİ HEMŞERİLERİNİ İSTEDİKLERİ YERE VERİYORLAR BENİ EŞİMİN ÇALIŞTIĞI İLÇEYE VERMİYORLAR SİZ OLSANIZ BÖYLE BİR DURUMDA NE YAPARINIZ, LAUBALİ BİR ŞEKİLDE TORPİL BUL DİYORLAR HERKES Mİ TORPİLLİ BU DÜNYA DA


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
30 Ocak 2024 21:26

ya cidden iyice tadı kaçtı


robokopp
Aday Memur
30 Ocak 2024 21:29
Hatice hanım Yer değiştirme yönetmeliğinizi okudum madde 14 e uygun dilekçe vereceksiniz. Dilekçe sonucunuz olumsuz geliyorsa mahkeme yolunuz açılır.
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