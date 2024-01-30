Taksirli yaralama

selamlar 7 aylık polis memurken asaletin tasdik degildi görev istirhatli zamanda kazayla bir şahsı yaraladim hayatı tehlikesi yok adlı olarak dosya uzlaşmaya gitti uzlastik kamu davasi düşüyor ve sicile işlemiyor araştırdığım kadar idari anlamda sadece ifade verdim mesleğe döner miyim bu konuda gerçekçi yaklaşıyorum çok zor gibi ama sizlerin yorumları neler döner miyim donemezmiyim yoluma bakmak istiyorum asalet sürem Şubat'ta doluyordu 5 aydır aciktayim

selamlar 7 aylık polis memurken asaletin tasdik degildi görev istirhatli zamanda kazayla bir şahsı yaraladim hayatı tehlikesi yok adlı olarak dosya uzlaşmaya gitti uzlastik kamu davasi düşüyor ve sicile işlemiyor araştırdığım kadar idari anlamda sadece ifade verdim mesleğe döner miyim bu konuda gerçekçi yaklaşıyorum çok zor gibi ama sizlerin yorumları neler döner miyim donemezmiyim yoluma bakmak istiyorum asalet sürem Şubat'ta doluyordu 5 aydır aciktayim