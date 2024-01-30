Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


30 Ocak 2024 21:06
AİLE BAKANLIĞI

MERHABA, BENİM EŞİM DOĞU GÖREVİNİ YAPIYOR DOĞUNUN BİR İLÇESİNDE VE BENDE AİLE BAKANLIĞINDA ÇALIŞIYORUM EŞDURUMUNDAN TAYİNLE GELDİM DOĞUYA. İLÇEDE KURULUŞUMUZ OLMASINA RAĞMEN BENİ İNATLA EŞİMİN GÖREV YAPTIĞI İLÇEYE VERMİYORLAR, EŞİMİN POLİS OLDUĞUNU GÜVENLİK RİSKİ OLDUĞUNU BELİRTMEME RAĞMEN VE DİLEKÇE VERMEME RAĞMEN KENDİ HEMŞERİLERİNİ İSTEDİKLERİ YERE VERİYORLAR BENİ EŞİMİN ÇALIŞTIĞI İLÇEYE VERMİYORLAR SİZ OLSANIZ BÖYLE BİR DURUMDA NE YAPARINIZ, LAUBALİ BİR ŞEKİLDE TORPİL BUL DİYORLAR HERKES Mİ TORPİLLİ BU DÜNYADA

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