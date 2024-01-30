Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2024 21:12
ortak evden eve nakliye

Abilerim, Devrelerim, Kardeşlerim herkese hayırlı günler öncelikle... Asker, polis ve diğer memur arkadaşlar olmak üzere evden eve taşıma'da sıkıntıları en aza indirmek adına 2 yıl önce ortaknakliye platformunu kurduk. instagram'dan takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Bu sistem içinde Türkiyenin sayılı, kaliteli sözünde duran kurumsal 50'den fazla firma bulunmaktadır. instagram adresimiz;

ortaknakliye

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm Fetö idari soruşturma2024 Şubat ayı mazaret atamasıPolis emeklileri hakkını istiyor50 yaşındaki personelin atama durumuEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıKomiser Yardımcılığı (Meslek içi)2024 yılı genel atama hakkında14 Ekim öncesinde şark görevine başlama

Sözlük

engel butonu 3 muz 2 deve kini 3 tepkisizlik 8 Uzayda yaşam için öneriler 3 spesifik 3 kefil 1 yazı tura atarak hayatina yön veren adam 3 Sabah erken kalkma alışkanlığı 5 timur 2

Son Haberler

Bursa'da eşini öldüren zanlı yakalandıYeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklamasıTBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştüDeniz tabanının bozulması iklim değişikliğinin hızlanmasına yol açabilirBakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci