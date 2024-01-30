Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


30 Ocak 2024 21:13
ortak evden eve nakliye

K/A herkese hayırlı günler öncelikle... Asker, polis ve diğer memur arkadaşlar olmak üzere evden eve taşıma'da sıkıntıları en aza indirmek adına 2 yıl önce ortaknakliye platformunu kurduk. instagram'dan takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Bu sistem içinde Türkiyenin sayılı, kaliteli sözünde duran kurumsal 50'den fazla firma bulunmaktadır. instagram adresimiz;

ortaknakliye

Çok Yazılan Konular

75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkTSK 6 ya 1 ile atılma ve sonrası Hk.Önlisans muvazzaf astsubaylıkAstsubaylığı bırakıp kit gecmekuzman çavuşluktan memurluğa geçişAstsubay eşimin yanına ne zaman tayin olabilirim ?Sınıf değişikliğiPsikiyatri İstirahat Raporu ve Sözleşme

Sözlük

yazarlar kardeş olsa 5 Yorgun hissetmek 2 seyahat etmek 1 Fakirlik anısı olmayan insan 1 İnsanları kategorize etmek 3 çakallı menemeni 5 Şair 1 burnundan fitil fitil getirmek 2 the bear dizisi 1 idam cezası 3

Son Haberler

Bursa'da eşini öldüren zanlı yakalandıYeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklamasıTBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştüDeniz tabanının bozulması iklim değişikliğinin hızlanmasına yol açabilirBakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci