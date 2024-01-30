Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ocak 2024 21:13
ortak evden eve nakliye

Abilerim, Devrelerim, Kardeşlerim herkese hayırlı günler öncelikle... Asker, polis ve diğer memur arkadaşlar olmak üzere evden eve taşıma'da sıkıntıları en aza indirmek adına 2 yıl önce ortaknakliye platformunu kurduk. instagram'dan takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Bu sistem içinde Türkiyenin sayılı, kaliteli sözünde duran kurumsal 50'den fazla firma bulunmaktadır. instagram adresimiz;

ortaknakliye

Çok Yazılan Konular

3+1 eş durumu ocakta açılır mı?tds maaslarıEvrak teslimi sonrası gitmemekeş durumu açılmışkura saati iller arasıDoğru/Akıllı Tercih NedirGeç kadroya geçirilmeçkys düşme süresiBüro personeli olarak atanmıştım sağlık bakanlığına TDS olarak atanabilir miyim?izin-rapor

Sözlük

Yorgun hissetmek 2 vampir 1 tepkisizlik 8 lol 3 ukala 1 150 bin 600 TL trafik cezası 1 Küçükken içindeki çocuğun ihtiyar olup,büyüdüğünde icindeki cocu 18 kefil 1 troll yazar 2 sevimsiz 3

Son Haberler

Bursa'da eşini öldüren zanlı yakalandıYeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklamasıTBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştüDeniz tabanının bozulması iklim değişikliğinin hızlanmasına yol açabilirBakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi

Editörün Seçimi

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Röportaj - YamanSağlık Bakanlığı 35 bin yeni personel alacakyerel mahkeme kararınin memuriyete etkisiEvrak teslimi sonrası gitmemek75-80 puan arası puanla muvazzaf astsubaylıkHakkariye atandım. Hakkaride yaşamayı tecrübe edenler yazabilir mi?Askeri Personelin Atanabileceği Kadrolar. Kanser hastası memur emeklilikYeni Doçentlik Kriterleri Dava Süreci