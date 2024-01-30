eş tayini yardım

eşim astsubay görev yeri belgesini bana nasıl göndercek taratıp PDF olarak mı aslını da istiyoruz demişler onu nereye vercez istenen evraklarla ilgili bilgi verebilir misiniz

eşim astsubay görev yeri belgesini bana nasıl göndercek taratıp PDF olarak mı aslını da istiyoruz demişler onu nereye vercez istenen evraklarla ilgili bilgi verebilir misiniz