Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ocak 2024 21:18
eş tayini yardım
eşim astsubay görev yeri belgesini bana nasıl göndercek taratıp PDF olarak mı aslını da istiyoruz demişler onu nereye vercez istenen evraklarla ilgili bilgi verebilir misiniz

Pikachu1
Aday Memur
30 Ocak 2024 21:45

Aslının istendiğini kim söylemiş ? Öyle bir ibare yok


Ksjdjdjjk
Aday Memur
30 Ocak 2024 21:51
aslını* şekilde yazılmış ikinci maddede
Pikachu1, 1 saat önce

Aslının istendiğini kim söylemiş ? Öyle bir ibare yok


Pikachu1
Aday Memur
30 Ocak 2024 22:02

Tamam zaten istenen belgelerde aslı yazıyor ama ilan metninde elektronik ortamda sisteme okunaklı şekilde yüklenecektir ve sisteme yüklenen evraklar fiziki olarak bakanlığa gönderilmeyecektir yazıyor


Ksjdjdjjk
Aday Memur
30 Ocak 2024 22:04
sadece fotoğrafını çekip sisteme mi yüklicez başka birşey isteniyor mu
Pikachu1, 1 saat önce

Tamam zaten istenen belgelerde aslı yazıyor ama ilan metninde elektronik ortamda sisteme okunaklı şekilde yüklenecektir ve sisteme yüklenen evraklar fiziki olarak bakanlığa gönderilmeyecektir yazıyor


kubraerol06
Aday Memur
30 Ocak 2024 22:44
eş durumu belgesi ne demek oluyor ?
Toplam 5 mesaj

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