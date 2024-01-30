KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Ocak 2024 21:54
Mezunum

artık ben de iibfliyim.

e devlete ne zaman düşer aöf diploması beyler.


test4
Aday Memur
30 Ocak 2024 22:36

düşer 1-2 güne. puan kaç?


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
30 Ocak 2024 22:37

87 ;)

test4, 31 dk. önce

düşer 1-2 güne. puan kaç?

Toplam 2 mesaj

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